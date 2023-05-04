Denizli’de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye çocuklar Karate Şampiyonasında Kütahyalı çocuk sporcular 6 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 7 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplamda 15 derece elde etti.

Konuyla ilgili Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Denizli’de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye çocuklar Karate Şampiyonasında 14 ferdi kategori, 4 takım kategorisinde yarıştık. 6 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 7 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplamda 15 derece alan sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.