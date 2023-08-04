Kütahya’nın Tavşanlı Kızılçukur Köyünde uzun süren yağışların ardından olgunlaşan ürünlerde harman kaldırılmaya başlandı.

Tavşanlı ilçesinin bazı köylerinde buğday ve arpa eken vatandaşlar, biçerdöverin giremediği yerlerdeki harmanını teknolojiye inat patozla çekip buğdayını çıkarıyor. Ova köylerindeki vatandaşlar ekinlerini biçerdöverlerle hasat ederken, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, ekinleri önce oraklarla biçiyor daha sonra atlarla harman yerine taşıyor ve traktör arkasına bağlanmış patoz diye tabir edilen makineyle buğdayla samanını bir birinden ayırıyor. Harman sonunda çıkan buğday, arpa ve samanlar ayrı ayrı çuvallara konularak ihtiyacı kadar olanı evlerine götürüyor, geri kalanı da satılıyor. Tavşanlı Kızılçukur köyünde harmanda büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Niyazi Turgut, bu sene sele maruz kalındığı için farklı yöntemle kaldırdıklarını belirterek, "Bizim bulunduğumuz bölgelere biçerdöver girer ancak yağışla yatan ekinlerimizi orakla biçip, patozla harmanı kaldırdık" diye konuştu.