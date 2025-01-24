Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Yunus Altıngemi, uluslararası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Kütahya’nın Gediz ilçesinde doğan Altıngemi, eğitimden iş dünyasına, diplomasiden yerel yönetime kadar birçok alanda aktif roller üstlenerek dikkat çekiyor.

Dr. Altıngemi, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Altıngemi, “Ülkemiz ve dünya adına çok çalışıyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve insani sorunların çözümünde uluslararası işbirliği ile hareket ediyoruz. Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı gözetmeden insan haklarının geliştirilmesi ve temel özgürlüklerin güçlendirilmesi için çabalıyoruz. Türk iş insanlarının dünyada daha aktif bir şekilde temsil edilmesi adına güçlü lobilerde görev alıyoruz. Bizler, Türkiye ile dünya arasında bir köprü görevindeyiz” dedi.

Dr. Yunus Altıngemi’nin açıklamaları, Türkiye’nin uluslararası arenada hem ekonomik hem de diplomatik anlamda etkin bir aktör olma yolunda attığı adımları bir kez daha gözler önüne seriyor.