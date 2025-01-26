Altı Nokta Körler Derneği’nin 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi. Genel başkanlık için iki listenin yarıştığı seçimde, Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan genel başkanlığa seçildi.

Yeni yönetim kurulunda 23 kişi yer alırken, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış da yönetim kuruluna girmeye hak kazandı. Genel merkez yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan yürütme kurulu seçimleri sonucunda, İsmail Barış oy birliğiyle Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Barış, 2014 yılından bu yana Kütahya Şube Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, geçmiş dönemde üstlendiği görevleri hatırlattı. 2019-2022 yılları arasında Kütahya Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanlığı görevini üstlenen Barış, ayrıca 2017-2020 yılları arasında Türkiye Körler Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu.

Yeni görevinde engelli bireylerin spor ve gençlik alanındaki haklarını güçlendirmek için çalışacağını belirten Barış, kendisine verilen destek için teşekkür etti.