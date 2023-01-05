Kütahya’da bir grup kadının bir araya gelerek başlattığı ’iyilik hareketi’ yürekleri ısıtıyor.

Kütahya’da bir grup kadının bir araya gelerek başlattığı ’iyilik hareketi’ yürekleri ısıtıyor.

Kütahyalı hayırsever kadınlar, 4 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için binlerce atkı, bere, patik ve çorap örerek, onlara şefkat eli uzatıyor.

Kütahyalı gönüllü hayırsever kadınlardan Fatma Barutçuoğlu, yaptığı açıklamada, “Projemize Ebrar Karakaş ablamızın destekleri ile başladık. Sosyal medyada Kütahyalı hanımlar grubu oluşturarak binlerce kişiye ulaştık. Kütahyalı vatandaşların da desteği ile büyüdük. Doğu ve Güneydoğu’daki ihtiyaç sahibi çocuklarımız için yüzün üzerinde kadın atkı, çorap ve bere ördü. Bunun yanı sıra öremeyenler ise çorap başta olmak üzere çok sayıda kışlık ürünü bizlere ulaştırdı. Hareketimize şimdiye kadar yüzün üzerinde anne katıldı ve katılmaya devam ediyor. 4 yılda 50 binin üzerinde çorap, 10 binin üzerinde ise atkı ve bere örerek bölgeye gönderdik" dedi.

İhtiyaç sahiplerini bölgedeki okulların yöneticileri vasıtasıyla belirlediklerini dile getiren Ebrar Karakaş, “Sosyal medyada Kütahya’nın hanımları Kütahya’da sultanları isminde bir grubumuz var. Bizler sivil toplum örgütüyüz. Yardımlaşma için bir araya geldik 4 yıl önce. Son iki yıldır bir değişiklik yaparak öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz ile iletişime geçerek Doğu ve Güneydoğu’daki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ettik. Daha sonra Kütahya’daki ailelerimiz ile birlikte bir yardımlaşma dayanışma çalışması başlattık. Bu süreçte örgü örebilenler atkı bere hırka süveter gibi birçok ürün öldü. Örgü bilmeyenler ya da vakti olmayanlar çorap ve kıyafet aldı. Yardımlarımızı sadece Doğu ve Güneydoğu’daki ihtiyaç sahiplerine değil, kendi şehrimizdeki yüzlerce çocuğa da ulaşıyoruz. Kırtasiye yardımları, bayramlık yardımları, kıyafet yardımları. Bununla ilgili ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı gidip teslim ediyoruz. Miniklerin gülen yüzlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere ulaşmak isteyen yardımda bulunmak isteyen hayırsever kardeşlerimiz ise bizlere sosyal medyadan ’Kütahya’nın sultanları’ sayfasında ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.