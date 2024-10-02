Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası ve 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nde, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri, üç sözlü bildiri ile üniversitemizi temsil ettiler.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında (AD) görev yapan Öğr. Gör. Dr. Necibe Dağcan Şahin ve Öğr. Gör. Burcu Nal, "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Durumları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma", "Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve Algıladıkları Stres Düzeyleri" ve "Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçiren Hastalara Uygulanan Göz Bandının Uyku Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkisi: Çift Kör Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı çalışmalarını kongrede sundular.