Kütahya Merkez Yaylababa köyünden 22 çiftçi Yukarı Sakarya Havzası arazi tahribatının dengelenmesi projesi çerçevesinde Tekirdağ’da düzenlenen “Önder çiftçi bitki koruma ve tohum teknik uygulama tarla günü” etkinliğine katıldı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yürütülmekte olan Yukarı Sakarya Havzası arazi tahribatının dengelenmesi projesi çerçevesinde yaylababa köyümüzdeki 22 çiftçimiz Tekirdağ’da Önder Çiftçi Üretim Pazarlama Kooperatifinin düzenlediği “Önder çiftçi bitki koruma ve tohum teknik uygulama tarla günü etkinliğine” katılmıştır. Sertifikalı tohum üretim tesisi ve büyük baş hayvan işletmesi ziyaret edilerek FAO ve kooperatif teknik personelleri tarafından, farklı arpa-buğday çeşitleri tanıtılarak gübreleme, yabancı ot mücadelesi, kooperatifçilik hakkında çiftçilerimize bilgilendirmeler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.