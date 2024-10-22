Tunus Türkiye Büyükelçiliği’nin destekleriyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Tunus Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası adlı illüstratif resim sergisi Susa kentinde açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Tunus Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle ve Tunus Türkiye Büyükelçiliğinin destekleriyle gerçekleştirilen, yerli tarih ve kültürün yansıtıldığı sergi, başkent Tunus’un 120 kilometre güneydoğusunda yer alan Susa şehrinde, 6. Uluslararası Tekstil Fuarı kapsamında yer alıyor. Sergide, Türkiye ile Tunus arasındaki ortak mirası simgeleyen tarihi eserlerin illüstratif resimleri sergileniyor.

Türk heyetiyle sergiyi gezen Tunus Türkiye Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk ve Tunus kültürleri arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, “Somut mirasımız çok derin. Osmanlı döneminde Tunus’ta inşa edilen cami, medrese, çeşme gibi eserler, bu ortak mirası oluşturan önemli yapılardır. Seçkin bir sanatçımız bu mirası tuvale taşıdı ve harika bir çalışma ortaya çıktı” diye konuştu.

DPÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görev yapan Öğretim Görevlisi Adem Dönmez ise serginin Osmanlı dönemine ait eserlerin öne çıktığını ve bu eserleri dijital ortamda yeniden işlediklerini ifade ederek “Başlangıç olarak Tunus’taki bazı eserlerin haritasını oluşturduk. Amacımız, tüm Tunus’u kapsayan bir rota oluşturmak” dedi.