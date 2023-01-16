Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kros Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde eden Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kros takımı ile Zafertepe Ortaokulu Kros koşusu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kros Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde eden Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kros takımı ile Zafertepe Ortaokulu Kros koşusu öğrencileriyle bir araya geldi.

Isparta Gölcük Tabiat Parkında yapılan 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Okul Sporları Gençler A-B ve Yıldızlar Kros Grup müsabakalarına 11 ilden, 57 takım, 156 ferdi olmak üzere toplam 650 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kros takımı grup 3.sü olarak Eskişehir’de yapılacak olan Kros Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Aynı zamanda Kütahya Zafertepe Ortaokulu Yıldız Erkek Kros takımı grup yarışmasında grup 2.si olarak Eskişehir’de yapılacak olan Kros Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zafertepe Ortaokulu Kros koşusu öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ettiler. Müdür Hasan Başyiğit derece elde ederek Kros Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan öğrencilerle sohbet etti. Disiplinli çalışmanın ve azmin öneminden bahsederek öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek Türkiye Kros Şampiyonasında başarılar diledi.