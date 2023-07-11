Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara’da düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı yakaladı. 12-13 yaş grubu minik erkekler kategorisinde Eren Eşsiz, Furkan Topal ve Mehmet Akif Özer’den oluşan erkek takımı, finalde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü ile karşılaştı. Az bir fark ile birinciliği kaçıran erkek takımımız Türkiye ikinciliğini elde etti ve Kütahya’nın için gurur kaynağı oldu.

2017 tarihinde kurulan Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan “Geleneksel Türk Okçuluğu” sporumuzu Kütahya’ya tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kulüp, federasyonun kuruluşundan sonra 2021 yılında tescil edilerek aktif bir şekilde faaliyetlerine başladı. Bünyesinde bulunan 3 adet Federasyon antrenörü ve Eğitmen kadrosu ile birlikte Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Sene içerisinde okullarda verilen eğitimlerle 400 kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine Türk Kültürünün bir parçası olan Geleneksel Türk Okçuluğunu tanıtarak yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı olan sporcular ile özel yarışma grupları oluşturularak Okul Sporlarına, Resmi Federasyon Yarışmalarına ve özel yarışmalara katılım sağlanıyor. Tüm kategorilerde 26 adet lisanslı sporcusu bulunan kulübümüz Bursa, Konya, Antep, Kütahya ve Ankara’da düzenlenen yarışmalara 2022 tarihinden bu yana katılım sağlamaktadır. Henüz genç bir kulüp olmasına rağmen disiplinli ve düzenli çalışmalar ile tecrübeli antrenörler sayesinde başarıya ulaşmaktadır. Kulüp sporcularımız il çapında düzenlenen okul sporlarında 2 adet 2.lik, 3 adet 3.lük ve 1 adet 4.lük almışlardır. Ankara’da yapılan son yarışmada ise sırasıyla Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Meram Belediye Spor Kulübü, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübünü eleyerek finalde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü ile karşılaşmıştır. Final atışlarında 2 puan ile birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi olmuştur. Kütahya halkının tamamına hizmet vermeyi amaçlayan kulübümüz antrenör ve yöneticileri, üniversite öğrencilerine de faydalı olmak adına 2022 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Diriliş Geleneksel Türk Okçuluk Topluluğunu kurmuştur. Hemen akabinde 100 kadar üniversite öğrencisine Geleneksel Okçuluğu deneyimleme fırsatı sunmuştur. Ayrıca yaz döneminde yine farklı yaş gruplarında pek çok insana Geleneksel Okçuluğu tanıtarak kültürümüzü devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Kulübümüzün her türlü faaliyetlerinde, il içi ve il dışında katıldığımız yarışmalarda yardımlarını ve desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyemiz ve AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay’a maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.