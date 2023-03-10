Kütahyalı kadınlar, hemcinslerine hijyen seti gönderdi. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı ile Kütahya Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından "Şimdi dayanışma vakti" ismiyle depremzede kadınlara yönelik hijyen seti kampanyası düzenlendi. Kampanyadan elde edilen 100 hijyen paketi, gönüllü kadınlar tarafından paketlendi. Paketlenen hijyen setleri deprem bölgesi Diyarbakır’a gönderildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, yaptığı açıklamada, "Niyetimiz el birliği ile depremin yaralarını sarmak. Amacımız kadınların, kadınlara nasıl destek olduğunu göstermek aslında. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı ile Kütahya Memur-Sen Kadınlar Komisyonu hanımları olarak bu organizasyonu yaptık. Kampanyamızda kadınları önceledik. Bir kadının en temel malzemeleri nelerdir diye düşündük. Paketlerin içinde iç çamaşırı ve kişisel bakım malzemeleri vardır. Paketlerde elimizden geldiği sürece eksik bırakmamaya çalıştık. İnşallah bir nebze olsun depremzede kadınların yaralarına bir çare olabiliriz. Burada ayrıca el birliği ile iş yapmanın sevincini yaşadık" diye konuştu.

Kütahya Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşe Gezici de, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.