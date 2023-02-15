Kütahya Valiliğince 6-14 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesine yapılan barınma, beslenme, giyim, temizlik ve temel ihtiyaç malzemesi ile yakacak odun, kömür yardımları, iş makinesi, araç ve bölgede görev yapan personel sayıları açıklandı.

Kütahya Valiliğince 6-14 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesine yapılan barınma, beslenme, giyim, temizlik ve temel ihtiyaç malzemesi ile yakacak odun, kömür yardımları, iş makinesi, araç ve bölgede görev yapan personel sayıları açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem bölgesine 6 Şubat tarihinden bu yana 66 bin 971 battaniye. 212 seyyar wc, duş. 412 konteyner. 32 bin 970 koli gıda, 38 bin 328 koli kıyafet. 15 tır su. 18 bin 73 koli temizlik malzemesi. 3 bin 249 ısıtıcı. Bin 509 tüp. 43 jeneratör. 418 tır, kamyon yatak, yastık, çocuk bezi, ıslak mendil, kadın peti, tuvalet kağıdı. 9 tır kömür. 16 kamyon kömür. 2 tır odun ve 16 kamyon odun yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Deprem bölgesinde şu an bin 13 kamu, 125 özel sektör ve 585 gönüllü olmak üzere toplam bin 723 görev yapıyor.14 Şubat tarihine kadar bölgede toplam 2 bin 397 personel görev aldı. Bölgeye 62 kamu ve 74 özel sektör toplam 136 iş makinesi ve çok sayıda iş araçları, 431 araç, minibüs ve kamyonet gönderildi. 3 bin 472 depremzede Kütahya’da barınma merkezlerine yerleştirildi” ifadelerine yer verildi.