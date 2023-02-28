Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen bir minibüs dolusu veteriner ilaçları ile köpek mamalarının Hatay’a gönderildiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen bir minibüs dolusu veteriner ilaçları ile köpek mamalarının Hatay’a gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, “ Serbest Veteriner Hekimlerimizden, büyük hayvancılık işletmelerimizden ve belediyemizden temin ettiğimiz bir minibüs dolusu veteriner ilaçları ile köpek mamalarını Hatay’a götürmek üzere yola çıkardık. Afetzede kardeşlerimize her alanda desteğe devam edeceğiz inşallah. Allah yardım eden herkesten razı olsun” dedi.