Kütahya Belediye’miz ve İl Özel İdaresi’nden görevli alanında uzman 23 kişi, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla dualarla deprem bölgesinde enkaz kaldırma görevini yerine getirmek üzere yola çıktı.

Kütahya Belediye’miz ve İl Özel İdaresi’nden görevli alanında uzman 23 kişi, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla dualarla deprem bölgesinde enkaz kaldırma görevini yerine getirmek üzere yola çıktı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye gibi Kütahya’da deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Yapılan gıda, giyim ve diğer ihtiyaç malzemeleri yardımının yanında, Kütahya Belediyemiz ekipman ve personel desteğini ilk günden itibaren sürdürüyor. Son olarak belediyemiz İl Özel İdaresi ile birlikte iki otobüs olacak şekilde 23 kişilik alanında uzman ekip ve ekipman desteğini deprem bölgesine gönderdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediye’mizin ve İl Özel İdare’mizin nitelikli teknik personelinden oluşan 23 kişilik ekibimiz özellikle su ve kanalizasyon faaliyetleri, enkaz kaldırma faaliyetleri konusunda bilgi birikimli, deneyimli kardeşlerimizi dualarla deprem bölgesine uğurluyoruz. Allah sağ salim gidip gelmeyi ve orada faydalı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Arkadaşlarımız iki otobüsle yola çıkıyorlar. Biz kez daha Rabbim deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı olanlara acil şifalar, orada yardım bekleyenler de milletimizin ferasetiyle ülkemizin her yerinden yardımları kazasız belasız ulaştırmayı nasip eylesin” dedi.