Hatay’da görev yapacak ekip Genel Sekreteri Murat Koyak tarafından uğurlandılar. Genel Sekreter Murat Koyak, ekibe kazasız belasız yolculuk dileyip deprem bölgesindeki çalışmalarında başarılar diledi.

Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri, Hatay’da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 29 kişilik ekip nöbet değişimi için kentten ayrıldı.

Kaymakam Karaloğlu, “Depreminin açmış olduğu yaraları sarmaya devam ediyoruz”

Kaymakam Karaloğlu, “Depreminin açmış olduğu yaraları sarmaya devam ediyoruz”

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