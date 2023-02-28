Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri, Hatay’da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 29 kişilik ekip nöbet değişimi için kentten ayrıldı.
Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri, Hatay’da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 29 kişilik ekip nöbet değişimi için kentten ayrıldı.
Hatay’da görev yapacak ekip Genel Sekreteri Murat Koyak tarafından uğurlandılar. Genel Sekreter Murat Koyak, ekibe kazasız belasız yolculuk dileyip deprem bölgesindeki çalışmalarında başarılar diledi.
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