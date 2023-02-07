Kütahya Belediyesi, 4 araç ve 19 personelin ardından 2 araç ve 14 personeli daha yaraları sarmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Kütahya Belediyesi, 4 araç ve 19 personelin ardından 2 araç ve 14 personeli daha yaraları sarmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından tüm birimleriyle seferber olan Kütahya Belediyesi, ilk etapta gönderdiği 4 araç ve 19 personele ek olarak bugün 2 araç ve 14 personeli daha bölgeye sevk etti. Personeli deprem bölgesine uğurlayan Belediye Başkanı Alim Işık, “Hepimizi yaralayan ve üzen Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen depremle ilgili Türkiye’deki yardım kampanyaları devam ediyor. Şehrimizden de bu konuda bir taraftan yardım malzemeleri, bir taraftan da nitelikli personel, araç ve iş makinesi yardımları devam ediyor. Dün gönderdiğimiz ekiplerle bu katkıya biz de dahil olmuştuk. Bugün yeni ekip olarak 14 itfaiyeci arkadaşımızı iki araçla beraber Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine takviye güç olarak gönderiyoruz. Simav ve Gediz itfaiyelerinin de katkısıyla ekibimizi uğurlamak için buradayız. Rabbim onlara kazasız belasız, sağlıkla ve sıhhatle hizmet etmeyi nasip etsin. Bizi de, ülkemizi de bu sıkıntılı durumdan kurtarsın diyorum. Ayrıca araçlarımızda özellikle çocuklarımız için tıbbi yardım malzemeleri de var. Bir an önce bölgeye ulaşması için arkadaşlarımızı uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.