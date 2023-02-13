Kütahya Belediyesi, deprem bölgesine 11 kişiden oluşan temizlik ekibi gönderdi.

Kütahya Belediyesi, deprem bölgesine 11 kişiden oluşan temizlik ekibi gönderdi.

Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, “Kütahya Belediyesi, olarak hem yardım malzemesi hem personel desteği hem de makine ve teçhizat açısından bölgeye elimizden gelen desteği esirgemedik, esirgemeyeceğiz de” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok şehirde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyemizin, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Depremin başladığı günden bu yana Kütahya Belediyesi olarak hem yardım malzemesi hem personel desteği hem de makine ve teçhizat açısından bölgeye elimizden gelen desteği esirgemedik, esirgemeyeceğiz de. Şu anda daha önce göndermiş olduğumuz itfaiye, zabıta, su kanalizasyon ve fen işleri ekiplerimize ek olarak 11 kişilik temizlik hizmetleri personelimizle beraber yaklaşık 130 personelimizi bölgeye görevlendirmiş olduk. Rabbim kendilerine yardımcı olsun, orada yaşayan ve bu yardımları bekleyen vatandaşlarımıza yardım eylesin, sağ salim dönsünler gelsinler. Rabbim bir daha bu tür felaketleri milletimize yaşatmasın. Dün itibariyle 33’üncü tırımızı ve 10 adet de destek aracımız olmak üzere toplam 43 araçlık desteğimizi bugüne kadar bir haftalık sürede bölgedeki illerimize göndermiş olduk. Personel desteğimizle beraber diğer işlemler de yine devam ediyor. Akşam geç saatlerde ekskavatör, yine dün su tankeri olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan elimizdeki makine ve teçhizatı da oraya göndermeye devam ediyoruz. Yolları açık olsun” diyerek personelimize iyi yolculuklar diledi.