Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2023 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik’in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda; 2023 yılı ikinci dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Genel ve Yerel Yatırım Programı’nda 25 yatırımcı kamu kuruluşu, 13 ilçe belediyesi, 13 KHGB tarafından 719 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü belirten Vali Ali Çelik, yatırımların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

2023 yılı ilk 6 aylık dönemde genel ve yerel yatırım programlarında yer alan projeler için toplam 7 milyar 114 milyon TL’lik yatırım öngörüldüğünü ifade eden Vali Çelik, 6 ayda toplam 2 milyar 631 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı.