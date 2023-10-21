Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Voleybol Turnuvasında sporcularla birlikte “Kadına EL KAL-KA-MAZ” pankartı açıldı.
2023 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda, Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Voleybol Turnuvasına katılım sağlanarak sporcularla birlikte “Kadına EL KAL-KA-MAZ” pankartı açıldı.