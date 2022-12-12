Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehri gezen Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Zafer Meydanı’nı ve Vazo’yu anlattı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehri gezen Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Zafer Meydanı’nı ve Vazo’yu anlattı.

Şehri gezmek üzere Kütahya’ya gelen Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Zafer Meydanı’nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın sürpriziyle karşılaştı. Zafer Meydanı ve Vazo hakkında gençlere bilgiler veren Başkan Işık, şehirdeki sosyal alanların hem vatandaşların hem de gençler için artmaya devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerle Kütahya yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Işık, gençlere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.