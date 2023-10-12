Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Tıraz köyü yakınlarından çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bileyik Yaylası mevkisinde orman yangını çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 3 arazöz ve çok sayıda personel ile alevlere müdahale etti.

Çalışmalara helikopter de katıldı. Yangın, erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.