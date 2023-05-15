Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Işık, “Biraz daha sabrettikten sonra inşallah çok güzel bir yerleşim alanını şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda Kütahya’mıza değer katacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek projeleri gerçekleştiren Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi alanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Vefa Mahallemizde başladığımız yaklaşık 500 konutluk kentsel dönüşüm inşaatımız hızla devam ediyor. Yağışlı bir sezona rağmen birçok bloğumuzun kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde burayı dört gözle bekleyen 500’e yakın hemşehrimizi hak sahibi olarak yerleştirip ondan sonra da ikinci etaba hızla başlamayı planlıyoruz. Yüklenici firma ve çalışanlarına gösterdikleri özveri için çok teşekkür ediyorum. Vefalı hemşehrilerime hayırlı olsun. Biraz daha sabrettikten sonra inşallah çok güzel bir yerleşim alanını şehrimize kazandırmış olacağız. Ondan sonra ikinci ve üçüncü etaplarla Rabbim nasip ederse önümüzdeki on yıllık süreç içerisinde bu kentsel dönüşüm hikayesi kapanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma yetkilisi ise inşaat çalışmalarının geldiği son aşamayla ilgili, “15 bloğumuzun kaba inşaatı bitmiş durumda. 5 bloğumuzun dış cephe kaplamasına, boya, sıva ve iç detaylarına başladık. Bir an önce teslim etmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.