Kütahya Belediyesi, kış ayları için 500 ton tuz depoladı

Kütahya Belediyesi, kış ayları için 500 ton tuz depoladı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak’ta 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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