Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yenileme çalışmalarının başladığı Azerbaycan Parkı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Işık, “Nasip olursa en kısa süre içerisinde burayı şehrimize yakışan bir parka dönüştüreceğiz” dedi.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Saat Kulesi’nin yanında bulunan Azerbaycan Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin merkezinde Azerbaycan Parkı olarak bildiğimiz ve uzun yıllar birçok hemşehrimizin yararlandığı parkımızın yeniden düzenlenmesiyle ilgili proje ve ihale süreci tamamlanmıştı. Arkasından yeni projemizin imalat aşaması başladı. Nasip olursa en kısa süre içerisinde burayı şehrimize yakışan, şehrimizin çocuklarının başkalarına kurban edilmediği, uyuşturucu ve benzeri gibi kötü alışkanlıklardan korunacağı, herkesin en iyi şekilde hizmet alacağı bir parka dönüştüreceğiz. Yağışların da sona ermesiyle hızlı bir şekilde imalat süreci başladı. Öncelikle şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederken yüklenici firmamıza kazasız, belasız ve sağlıklı bir iş dönemi geçirmesini temenni ediyorum. Kendilerinden de rica ettik; şehir merkezi olması nedeniyle hızlı bir şekilde, kısa süre içerisinde inşallah burayı tamamlayıp hizmete açacağız. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.