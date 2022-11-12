Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen arıcılık kursu sona erdi.

Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen arıcılık kursu sona erdi.

34 kursiyerin katıldığı arıcılık kursunda kursiyerlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Ahmet Nedim Bayraktar ve Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Özer tarafından, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, ballı bitkiler, ana arı yetiştiriciliği, bal üretimi, gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Kurs sonunda Kütahya Arı Yetiştiricileri Birliğinin bal işleme tesisine teknik gezi düzenlendi.