Kütahya Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi sakinlerinin yıllardır beklediği Zeybekler Parkı’nı alt ve üst yapısıyla tamamen yenileyerek hizmete sundu. Parkın açılış töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Gece gündüz demeden ekibimizle birlikte şehrimizin emrindeyiz” dedi.

Kütahya Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi sakinlerinin yıllardır beklediği Zeybekler Parkı’nı alt ve üst yapısıyla tamamen yenileyerek hizmete sundu. Parkın açılış töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Gece gündüz demeden ekibimizle birlikte şehrimizin emrindeyiz” dedi.

Parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “75. Yıl Parkımızın yenilenme ihtiyacı olduğu için Belediyemizce gerekli adımları atarak, böyle güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olduk. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle son dönemde giderek genişleyen yeni mahallelerimiz, eski mahallelerimize göre bazı yönlerden şanslı bazı yönlerden ise şanssız durumda oluyor. Şanslı çünkü yapılan her yeni eser daha güzel yapılıyor. Şanssız çünkü sürekli ihtiyaç oluyor. Her yeni konut yapıldığında yeni bir ihtiyaç, altyapıdan üst yapıya kadar birçok ihtiyaç doğuyor. Şükürler olsun biz gerek muhtarlarımızın gerek ise mahalle sakinlerimizin katkılarıyla hiçbir işimizde zorlanmadık, inşallah zorlanmayacağız” diye konuştu.