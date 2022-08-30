Törene AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katıldı.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz’ün; Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku ile kutlandı

Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku ile kutlandı

Kütahya, Büyük Zafer’in ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor.

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