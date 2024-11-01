Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından kovalama sonucu yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Maltepe Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 3 adet suç kaydı mevcut G.D. (24) isimli şahsın Yunus Timlerini görünce yaya vaziyette kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca sonucu şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında telefonun arka kısmında,1x3 ebadında kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.