Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Tavşanlı tekstil firmalarında usta ve kalfalar belgelenecek

Tavşanlı tekstil firmalarında usta ve kalfalar belgelenecek

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1,37 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1,37 gram metamfetamin ele geçirildi.

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