Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy ve 1 adet extacy hap ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy ve 1 adet extacy hap ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy, 1 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.