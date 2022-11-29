Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy ve 1 adet extacy hap ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy ve 1 adet extacy hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy, 1 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.