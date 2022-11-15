Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 5 şahsın üst aramasında ve araçta yapılan aramada, 2,48 gram bonzai ve 2,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 5 şahsın üst aramasında ve araçta yapılan aramada, 2,48 gram bonzai ve 2,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F. K. (38) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2,48 gram bonzai ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, M. P. (31) isimli şahsın sevk ve idaresindeki K. Y. (24), B. K. (17) ve R. Ç. (23) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan

üst aramalarında. 2.36 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine, yaşı küçük şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.