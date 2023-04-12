Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında iki ayrı şekilde paketlenmiş toplam 0.90 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda

F.P. (27) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.Ö. (23) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, iki ayrı şekilde paketlenmiş 0,49 ve 0,41gram metamfetamin maddesi ile 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.