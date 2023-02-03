Kütahya’da Motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gr metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gr metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S. K. (34) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gr metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.