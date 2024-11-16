Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Y.Y., isimli şahsın yapılan üst aramasında, montunun sağ üst cebinde 1,19 gram bonzai bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan Yıldız, işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: iha