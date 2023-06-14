Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ş.C.G. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki,

R.Y.Y. (27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.