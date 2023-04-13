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Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince, Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K. (31) ve A.Ç. (32) isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde paketlenmiş toplamda 1,98 gram bonzai, 3 parça halinde paketlenmiş toplamda 3,10 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 parça halinde paketlenmiş toplamda, 1,98 gram bonzai, 3 parça halinde paketlenmiş toplamda, 3,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

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