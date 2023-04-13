Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 parça halinde paketlenmiş toplamda, 1,98 gram bonzai, 3 parça halinde paketlenmiş toplamda, 3,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince, Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K. (31) ve A.Ç. (32) isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde paketlenmiş toplamda 1,98 gram bonzai, 3 parça halinde paketlenmiş toplamda 3,10 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.