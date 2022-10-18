Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yolda bulduğu 28 bin TL’yi sahibine teslim etti

Yolda bulduğu 28 bin TL’yi sahibine teslim etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.A. (26) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 3,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

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