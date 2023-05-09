Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 6 adet sikke ve 2 detektör ele geçirildi.

Kütahya’da alkollü sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi Kütahya’da alkollü sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.A.( 41) ve S.G.(43) isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 6 adet sikke,1 adet detektör, 1 adet detektöre ait kulaklık ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.