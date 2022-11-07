Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.K. (23) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,71 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bong, A.Ö. (22) isimli şahsın üst aramasında ise,1,36 gr metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

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