Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Müdürlüğü teknik personeli ile beraber, FAO ortaklığı ile yürütülen Yukarı Sakarya havzası arazi tahribatının dengelenmesi projesiçerçevesinde, Yaylababa köyüne yapılan yatırımlar incelenerek havza içerisindeki merkez Güvem, Aslanapa Kureyşler, Ortaca, Dereköy, Emrez köyü muhtarları ile planlanan projeler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda köylerde tarımsal üretim faaliyetleri üzerine muhtarlarla istişarede bulunuldu. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında, küresel ölçekte Arazi Tahribatının Dengelenmesine (ATD) yönelik çalışmalar yürütüldüğünü sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) uygulamaları sektörler arası koordinasyonla ve havza temelli, entegre ve katılımcı planlamayla arazi verimliliğini artırmak ve yöre halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için ATD yaklaşımının Yukarı Sakarya Havzası’nda yürütülen iklim dostu demonstrasyon faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.