Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik özel denetim gerçekleştirdi.

Kütahyalı avcılar Sivas’ta nesli tehlike altındaki vaşağı görüntüledi Kütahyalı avcılar Sivas’ta nesli tehlike altındaki vaşağı görüntüledi

Denetimler, 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmalar, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi ile yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla icra edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve araçlarının gerekli şartları sağlaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: iha