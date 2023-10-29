Kütahya’da Yörük ve Türkmen Şöleninin bu yıl 18. kez düzenlendiği bildirildi.

Etkinlikte Kütahya Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık, yörüklerle bir araya geldi. Program Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kültürü yaşatan Yörük ve Türkmen derneklerine teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya’nın Domaniç ilçesiyle Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, Dumlupınar ilçesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti. Vali Işın, "Bu bizim son devletimizdir, şunu bilelim ki bir daha bizim başka bir devletimiz olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim son devletimizdir ve öyle kalacaktır" dedi.