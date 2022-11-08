Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni Adalet Sarayı inşaatının arkasında bulunan bölgede ham yol açım çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni Adalet Sarayı inşaatının arkasında bulunan bölgede ham yol açım çalışması başlattı.

Mahallelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım için asfalt serimi ile ham yol açımı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, yeni Adalet Sarayı inşaatının arkasında bulunan bölgede çalışmalara başladı. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışan ekipler, yolun altyapısını bitirme aşamasına geldi. Bölgede devam eden inşaat çalışmaları bittikten sonra yol asfaltlanarak halkın daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmaları sağlanacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.