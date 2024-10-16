Kütahya’da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" projesinin sergisi düzenlendi.

"Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" projesi kapsamında düzenlenen ’Erasmus Days Sergisi’, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde gerçekleştirildi. Sergiye, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, Şube Müdürü Hüseyin Köse, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, enstitüsü yönetimi ve personeli katıldı. Kütahya Olgunlaşma Ensitüsünde Müdürü Elif Telli, Müdür Başyiğit ve katılımcılara projeyle alakala bilgiler sundu.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, emeği geçenleri tebrik ederek yeni projenin kabul edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve bu projelerle uluslararası alanda adımızı duyurmak bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Çini Sanatçısı Ali Kaya, Kütahya çinisinin dünyada bir numara olduğunu ifade etti.

Törenin ardından, usta öğreticilere katkılarından dolayı sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni sonrasında, sergi alanında sergilenen el işi çinilerin bulunduğu stantlar gezildi. Ziyaretçiler, çini sanatının inceliklerini gözlemleme fırsatı bulurken, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldılar.

Sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve yetişkin eğitimine yönelik tematik yaklaşımın önemine dikkat çekildi. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.