Kütahya’da “Yeşilay Elçileri Projesi” hayata geçiyor. Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, hayata geçirilen proje hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.

Kütahya’da “Yeşilay Elçileri Projesi” hayata geçiyor. Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, hayata geçirilen proje hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.

Türkiye genelinde 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele eden Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele vermek amacıyla ’Yeşilay elçileri’ projesini hayata geçirdi.

Ünal, yapılan bu önemli çalışmalar hakkında açıklamalar yaparak, projenin önemine dikkati çekti. Ünal, "Yeşilay elçisi projesi; bağımlılıkla mücadelede toplumun yerel dinamiklerini, mahalle esnafını, harekete geçirerek toplumun mücadele bilincinin artırılmasını ve bu yolla bağımlılıkları önlemeyi hedefliyor. Çocuk ve gençlerin çoğunlukla ilişkide olduğu meslek gruplarını belirleyen Yeşilay, bu meslek grupları aracılığıyla, toplumsal duyarlılığın sokaktan mahalleye, mahalleden ilçe ve il merkezlerine kadar gönüllü esnaf üzerinden yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere dokuz meslek dalı seçildi. Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılan esnaf; bulundukları bölgede madde bağımlılığına uygun ortam oluşturan metruk binaları, alkol kullanılan izbe yerleri ve atıl halde bulunan parkları bildirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaklar. Yeşilay Elçileri, ayrıca mahallelerinde alkol ile madde kullanan birey veya yakınlarını destek almak üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM’a yönlendirecekler. Projeye katılan gönüllü esnafın, dükkânının girişine herkesin göreceği şekilde Yeşilay elçisi etiketi asması; Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtması sağlanacak" diye konuştu.