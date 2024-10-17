Kütahya Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen ’Yerel kültür sanat ve zanaat günleri’ etkinlikleri başladı.

Belediye hizmet binası önünde kurulan geleneksel el sanatlarının sergilendiği etkinlik alanı, sanatseverler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kütahya’nın yerel sanatçıları ve zanaatkarları, şehrin kültürünü ve sanatını yansıtan el emeği göz nuru eserleriyle stantlarda yer aldı. Etkinlik boyunca kurulan stantlarda, geleneksel el sanatlarından çini ve seramik çalışmalarına kadar çok sayıda eser sergilendi. Vatandaşlar bu ürünlere büyük ilgi gösterirken, sanatçılar da el işçiliğiyle ortaya çıkardıkları ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

“Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya’nın bir kültür sanat şehri olduğunun altını çizerek, “Memleketimizin her köşesinde kültür sanat adına çalışmalar yapan, üretim yapan bir atölye, bir sanat kurumu, bir üretim merkezi bulunmaktadır. Biz yerel yönetimlere düşen önemli görevlerden biri de, şehrin alt yapısını güçlendirmek olduğu gibi, istihdama dönük projeler üretmek, kültür sanat alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumları da desteklemektir. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bugün açılışı için bir araya gelmiş olduğumuz bu etkinliği kısmet olursa her yıl tekrarlayarak geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Başkan Kahveci, açılış konuşmasının ardından stantları tek tek gezerek hem sanatçılarımızla hem de vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlikte, geleneksel kıyafetler içerisinde sergilenen halk oyunları, birbirinden renkli faaliyetler ve lezzet stantları etkinliğe katılan vatandaşlara keyifli ve lezzet dolu anlar yaşattı.

Kütahya Belediyesi şehrin kültürel ve sanatsal zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ’Yerel kültür sanat ve zanaat günleri’ etkinliği, önümüzdeki günlerde de sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.