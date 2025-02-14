Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir neonatal problem olan asfiksiye bağlı ölümleri ve sekelleri önlemek amacıyla yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında Kütahya’da uygulayıcı eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime, üniversite, kamu ve özel hastanelerden 50 sağlık personeli katıldı. Eğitim programında, doğum salonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının standart canlandırma uygulamalarını öğrenmeleri ve temel resüsitasyon becerilerini kazanmaları amaçlandı. Eğitmenler arasında Kurs Sorumlusu Hemşire Ebru Uzar ile birlikte Çocuk Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Buldu, Dr. Nur Önen, Dr. Ayşe Özkan, Dr. Fatma Dilan Özdemir, Dr. Sıla Serin, Hemşire Nazmi Kanad, Ebe İlkay Muti ve Hemşire Songül Arslantürk yer aldı.

Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin bulunmasını sağlamak ve neonatal ölümleri en aza indirmek amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.