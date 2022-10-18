Kütahya’da, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete sunulması planlanan ’Yedigöller Rekreasyon Alanı’ projesinin temeli atıldı.

Kütahya’da, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete sunulması planlanan ’Yedigöller Rekreasyon Alanı’ projesinin temeli atıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi yakınındaki bölgeye doğal yapı bozulmadan yapılacak olan projenin startı Başkan Alim Işık’ın da katıldığı törenle verildi. Temel atma törenine MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşların da istifade edeceği projenin 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması amaçlanıyor. İçinde 42 bitki, 30’u aşkın hayvan türünü barındıran projede eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.

"Büyük bir projenin temel atıyoruz"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizi bulunduğu konumdan daha üst noktalara taşımasını amaçladığımız, çok önemli projelerimizden birisi olan Yedigöller Rekreasyon Alanı inşaat ve yapım işinin temel atma törenindeyiz. Öncelikle bu projenin şehrimize, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu proje toplamda 255 bin metrekarelik bir alanın düzenlenmesini ve yaşam alanı haline getirilmesini amaçlamaktadır. İçinde sportif olta balıkçılığı, kuş köyü, çocuk köyü gibi alanların da bulunduğu, ayrıca yürüme parkurları, bisiklet alanları, kafeterya, restoran, depo, idari bina, mescit ve diğer donatılar bulunmaktadır. İhale sürecini tamamladık ve yapımına başladık. Allah nasip ederse, önümüzdeki yıl 2023 yılında, cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında bu büyük projeyi şehrimize kazandırmak için temel atıyoruz. Rabbim, sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız tamamlamayı nasip etsin. Kolay bir süreç değildi. Göreve geldiğimizden bu yana, içinde kamulaştırma işleri dahil olmak üzere birçok idari işlem gerçekleştirildi. İmar düzenlemesinden ihale sürecine kadar yoğun bir ekip çalışmasıyla bugünlere geldik. Belediyemizin tüm birimlerine, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje alanı, havadan görüntülendi.