Kütahya’da yaz spor okulları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz yaz spor Okulları, kapılarını gençlere açtı.

Dumlupınar Spor Salonunda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, şube müdürleri, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Açılışta konuşan Müdür Can, "Bakanlığımız tarafından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla İl Spor Merkezleri’nde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda farklı branşta eğitime bugün resmen başlamış bulunuyoruz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini spor dolu geçirmeleri için bizler ve antrenör arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Çocuklarımızı sporla tanıştıralım, spora teşvik edelim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli spor dallarından oluşan gösteriler yapıldı.