"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla düzenlenen farkındalık kampanyasına katılan Vali Ali Çelik, “Bazen sürücü, bazen yayayız ve hayatı birlikte yaşıyoruz. Hayatın her noktasında olduğu gibi trafikte de birbirimizin haklarına saygı göstereceğiz” dedi.

"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla düzenlenen farkındalık kampanyasına katılan Vali Ali Çelik, “Bazen sürücü, bazen yayayız ve hayatı birlikte yaşıyoruz. Hayatın her noktasında olduğu gibi trafikte de birbirimizin haklarına saygı göstereceğiz” dedi.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için İçişleri Bakanlığı önemli bir etkinliğe daha imza attı.

Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık kampanyası çerçevesinde Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrencilerle birlikte ışıksız yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu önünde düzenlenen farkındalık kampanyasında öğrencilere yaya geçidinin önemini anlatan Vali Ali Çelik, küçük yaşlarda trafik bilincinin yerleşmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilere “siz geleceğimizsiniz” diye seslenen Vali Çelik, öğrencilerden ailelerini yaya önceliğine dair bilgilendirmelerini istedi ve destek sözü aldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya çerçevesinde yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekildiğini belirten Vali Çelik, güvenli trafiğin sağlanması için yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallara ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Farkındalık kampanyasına; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de katıldı.